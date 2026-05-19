Скандал в Испании. Правительство направило миллиарды помощи Евросоюза на повышение пенсий

Испания перенаправила более 10 млрд евро из европейского фонда восстановления Next Generation на текущие бюджетные расходы и в первую очередь – на выплату пенсий.

Счетная палата Испании зафиксировала переброску 2,39 млрд евро из "остатков" европейских фондов на финансирование пенсий государственных служащих и надбавок к минимальным пенсиям.

Следом газета El Mundo сообщила об аналогичных манипуляциях в 2025 году ещё на 8,5 млрд евро. Средства, номинально предназначенные для "промышленной трансформации" и "зарядных станций", были перекинуты на социальные расходы.

Правительство Испании и министерство финансов настаивают на законности операции: по их словам, речь идет о временном использовании "свободных" средств, прямо предусмотренном регламентом Механизма восстановления и устойчивости, а все запланированные инвестиции в конечном счете будут профинансированы в полном объеме.

Публикация этих данных вызвала гневную реакцию в Германии, обвинившей Мадрид в том, что он "тайно использует миллиарды, предназначенные для будущего Европы", для "латания дыр в пенсионной системе".

Скандал разгорается в крайне неудобный момент. Испания, Франция и Италия, имеющие высокий уровень госдолга к ВВП, давно продвигают идею постоянных "евробондов" – общеевропейских облигаций по модели фонда Next Generation, – рассчитывая финансировать за их счёт инвестиции в ИИ, полупроводники и оборону.

Германия и Нидерланды, чья бюджетная дисциплина фактически субсидировала более дешёвые заимствования для южных стран, теперь чувствуют себя обманутыми – деньги, выделенные на трансформацию экономики, пошли именно на ту политику, которая породила потребность в совместном займе изначально.