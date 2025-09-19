Израиль и Таджикистан подписали меморандум о сотрудничестве в сферах экономики и туризма

Министр туризма Израиля Хаим Кац, находящийся с рабочим визитом в Душанбе, встретился со своим таджикским коллегой Джумахонзодой Джамшедом Джурахоном.

На встрече стороны подписали меморандум о сотрудничестве Израиля и Таджикистана в сфере экономики и туризма, который стал дополнением к меморандуму о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, подписанному в 2013 году.

Встреча состоялась в рамках Инвестиционного форума Всемирной туристской организации ООН (UN Tourism). На форуме израильская делегация представила израильскую модель стимулирования инвестиций в туризм, включающую гранты и льготы для предпринимателей, продвижение проектов в периферийных регионах, сотрудничество с местными властями и развитие устойчивого туризма.

Также Кац встретился с министром туризма Черногории и председателем Европейского комитета Всемирной туристской организации Симонидой Кордич