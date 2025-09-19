x
Uber договорился с израильской компанией курьерских дронов о запуске службы доставки в США

AP Photo/Nam Y. Huh

Компания Uber объявила о сотрудничестве с израильской компанией курьерских дронов Flytrex и об инвестиции в нее нескольких десятков миллионов долларов (точная сумма инвестиции не раскрывается).

В рамках партнерства сервис доставки еды Uber Eats запустит к концу года в США новую услугу по осуществлению доставки еды к домам потребителей с помощью дронов и технологии Flytrex.

По данным Uber, это позволит потребителям получать заказы в течение нескольких минут, "сокращая дорожные пробки и загрязнение воздуха".

