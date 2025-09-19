Xiaomi отзывает почти 117 тысяч электромобилей SU7: проблема в системе помощи водителю

Китайская Xiaomi отзовет почти 117 тысяч электрических седанов SU7 стандартной версии из-за проблем с системой помощи водителю, сообщает Государственное управление рыночного регулирования Китая.

Отзыв касается машин, выпущенных в период с 6 февраля 2024 года по 30 августа 2025 года.

Сообщается, что установленная в них система помощи водителю может неадекватно выявлять критические сценарии и уведомлять о них. Если водитель не возьмет управление автомобилем в свои руки, может вырасти риск столкновений.

Компания Xiaomi устранит неисправность с помощью удаленного обновления программного обеспечения.

Согласно заявлениям Xiaomi, продажи электромобилей SU7 за пределами Китая планируются не раньше 2027 года.