Xiaomi отзывает почти 117 тысяч электромобилей SU7: проблема в системе помощи водителю
время публикации: 19 сентября 2025 г., 14:59 | последнее обновление: 19 сентября 2025 г., 15:02
Китайская Xiaomi отзовет почти 117 тысяч электрических седанов SU7 стандартной версии из-за проблем с системой помощи водителю, сообщает Государственное управление рыночного регулирования Китая.
Отзыв касается машин, выпущенных в период с 6 февраля 2024 года по 30 августа 2025 года.
Сообщается, что установленная в них система помощи водителю может неадекватно выявлять критические сценарии и уведомлять о них. Если водитель не возьмет управление автомобилем в свои руки, может вырасти риск столкновений.
Компания Xiaomi устранит неисправность с помощью удаленного обновления программного обеспечения.
Согласно заявлениям Xiaomi, продажи электромобилей SU7 за пределами Китая планируются не раньше 2027 года.