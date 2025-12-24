x
24 декабря 2025
24 декабря 2025
24 декабря 2025
Израиль

14-й телеканал: Израиль передаст Иордании тело террориста, совершившего нападение на КПП "Алленби"

ЦАХАЛ
Террористы
Погибшие
Иордания
время публикации: 24 декабря 2025 г., 23:33 | последнее обновление: 24 декабря 2025 г., 23:33
14-й телеканал: Израиль передаст Иордании тело террориста, совершившего нападение на КПП "Алленби"
Jamal Awad/Flash90

По информации 14-го телеканала, ближайшей ночью Израиль передаст Иордании тело террориста, убившего двух израильтян на КПП "Алленби" 18 сентября.

В результате теракта погибли 68-летний подполковник резерва Ицхак Харош и 20-летний сержант Оран Гершко. Офицер по работе с семьями погибших военнослужащих уведомил родных погибших о решении вернуть тело террориста в Иорданию.

Израиль
