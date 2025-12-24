Эли Фельдштейн в интервью "Кан-11": в канцелярии премьер-министра имеется "досье" на Йоава Галанта

В среду, 24 декабря, на телеканале "Кан-11" в программе "Ихие Тов" вышла третья часть беседы журналиста Омри Асенхайма с бывшим пресс-секретарем главы правительства Эли Фельдштейном, главным подозреваемым по делу об утечке секретных материалов из канцелярии премьер-министра.

В этом выпуске Фельдштейн рассказывает о "досье на Галанта", которое собрано канцелярией премьер-министр. Он утверждает, что в канцелярии Нетаниягу хранится видеозапись, на которой запечатлен конфликт бывшего министра обороны с охранниками. По его словам, инцидент произошел в начале войны. Охранники не хотели пускать Галанта к премьер-министру, и он повел себя агрессивно. "Я полагаю, что Галант знал, что на него собирают материалы", – говорит он и добавляет, что поэтому в беседе со следователями ШАБАК он сказал, что экс-министр обороны будет молчать. Фельдштейн отказался отвечать, знал ли Нетаниягу о сборе материалов на Галанта.

Омри Асенхайм рассказывает об имеющейся переписке в WhatsApp между Эли Фельдштейном и Йонатаном Урихом, которая велась за несколько часов до ареста Фельдштейна 26 октября 2024 года. Эта переписка свидетельствует об их совместной работе и о том, что Фельдштейн был неотъемлемой частью коммуникационной системы Нетаниягу, что противоречит заявлению "Ликуда" о том, что Фельдштейн никогда не работал в канцелярии премьер-министра.

Эли Фельдштейн рассказывает в этом выпуске о том, как он был арестован. По его словам, в начале расследования он решил взять вину на себя, чтобы "прикрыть" сотрудников канцелярии премьер-министра. Он надеялся, что кто-нибудь из окружения премьер-министра вмешается, подтвердит, что он официально работал на канцелярию и его действия были одобрены. В первую очередь, он надеялся на помощь Йонатана Уриха, но только на десятый день после ареста он понял, что это была "односторонняя дружба".

Герой этого выпуска также рассказывает о давлении на него и его родных при выборе адвоката, чтобы его защитник не был связан с движением протеста против Биньямина Нетаниягу. По его словам, он понял, что им готовы пожертвовать после того, как адвокат показал публикации в СМИ, в которых канцелярия премьер-министра заявила, что он к ней не имеет отношения. По его словам, следователи ШАБАКа заметили этот перелом в нем и усилили на него давление.