Здоровье

Минздрав: зафиксированы первые признаки спада эпидемии гриппа

Грипп
Минздрав
время публикации: 24 декабря 2025 г., 22:02 | последнее обновление: 24 декабря 2025 г., 22:06
Flash90
Flash90

Министерство здравоохранения сообщило в среду, 24 декабря, о снижении числа обращений в поликлиники с симптомами гриппа. Впервые с начала эпидемии наметилась тенденция к замедлению распространения вируса. Об этом сообщил телеканал "Кан-11".

В минздраве отмечают, что позитивные изменения особенно заметны среди детей в возрасте от 6 до 18 лет, однако это может быть связано с каникулами в учебных заведениях.

На прошлой неделе по всей стране были госпитализированы 545 человек с диагнозом грипп, из них 175 детей. Десять детей находятся в отделениях интенсивной терапии. С начала эпидемии в реанимацию поступил 51 ребенок, пятеро скончались от осложнений.

При этом отмечается, что доля положительных тестов на грипп составляет 56%, что является высоким показателем.

По данным минздрава, вакцинацию от гриппа прошли около 1,6 миллиона человек – примерно 17% населения.

Специалисты минздрава предупреждают: вирус гриппа продолжает циркулировать, эпидемия не закончилась, заболеваемость может вновь вырасти, поэтому рекомендуется пройти вакцинацию.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
