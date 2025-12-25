x
25 декабря 2025
Ближний Восток

Иран захватил еще один нефтяной танкер в Персидском заливе

Иран
время публикации: 25 декабря 2025 г., 00:43
Иран захватил еще один нефтяной танкер в Персидском заливе
BAKAMLA via AP

В среду, 24 декабря, военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали в Персидском заливе нефтяной танкер. На борту судна находились 16 иностранных членов экипажа, сообщило иранское государственное телевидение со ссылкой на командира 1-й военно-морской зоны КСИР генерала Аббаса Голамшахи.

В КСИР заявляют, что судно было задержано в территориальных водах Ирана, и оно перевозило 4 миллиона литров контрабандного топлива, принятого с небольших судов.

В иранских СМИ не сообщается о том, под каким флагом шло судно.

Это уже вторая подобная операция, осуществленная КСИР с начала декабря. Ранее в этом месяце иранские власти задержали танкер с 6 миллионами литров контрабандного дизельного топлива в Оманском заливе, на борту которого находились 18 членов экипажа из Индии, Шри-Ланки и Бангладеша.

