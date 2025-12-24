"Кан": с одобрения США Россия выступает посредником между Израилем и Сирией

Как сообщает новостная редакция "Кан", Россия присоединилась к посредническим усилиям по достижению соглашения в сфере безопасности между Израилем и Сирией. Это происходит с одобрения США.

Журналист Итай Блюменталь цитирует информированный источник, отметивший, что Россия укрепляет связи с новым сирийским режимом. Свидетельством этого стала переброска в минувшем месяце российских солдат и оборудования в провинцию Латакия.

Источник в сфере безопасности сообщил "Кан", что, несмотря на российское посредничество, между Сирией и Израилем остаются разногласия, однако динамика контактов положительная.

Согласно публикации, Россия заинтересована и в возобновлении присутствия на юго-западе Сирии, как это было в правление Башара Асада. В Израиле также предпочитают видеть в районе границы российских солдат, опасаясь, что иначе здесь укрепится Турция.

Добавим, что 23 декабря в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Сирии Хасаном Асаадом аш-Шибани и сирийским министром обороны генерал-майором Мурхафом Абу Касрой.

Стороны обсудили политические, военные и экономические вопросы, представляющие взаимный интерес, при этом особое внимание уделялось стратегическому сотрудничеству в сфере оборонной промышленности.

Речь шла об укреплении оборонного потенциала сирийской армии, совершенствовании военной промышленности, модернизации военного оборудования, передаче технологий и взаимодействии в области разработки вооружений, развитии торгово-экономического сотрудничества, участии России в восстановлении Сирии.

Путин подчеркнул важность сохранения территориальной целостности и полного суверенитета Сирии. Это заявление было адресовано как курдам, добивающимся сохранения созданной ими фактической автономии, так и Израилю, контролирующему территории на юго-западе Сирии.

На протяжении гражданской войны Россия была союзникам режима Башара Асада. После свержения в декабре 2024 года Асад и его близкие получили убежище в Москве. В то же время Россия заинтересована в сохранении присутствия в Сирии, прежде всего – военно-морской базы в Тартусе и военно-воздушной в Хмеймим.