Алжир потребовал от Франции репараций за колониальный режим, объявив его преступным

Парламент Алжира единогласно принял закон, объявляющий существовавший 130 лет французский колониальный режим государственным преступлением и требующий от Франции выплаты репараций и принесения извинений.

"Франция несет юридическую ответственность за колониальное прошлое Алжира, приведшее ко множеству трагедий", – говорится в законе. Среди перечисленных преступлений – ядерные испытания, внесудебные расправы, физическое и психологическое насилие, разграбление природных ресурсов.

Алжир находился под властью Франции в 1830-1962 годах. Колониальное владычество привело в 1954-1962 годах к войне за независимость, которая, по утверждению алжирской стороны, повлекла за собой гибель 1,5 миллионов человек. Французские историки говорят о 500000 погибших, 80% из которых – этнические алжирцы.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал колониальный режим преступлением против человечности, однако воздержался от принесения извинений. Как ожидается, новый закон еще более осложнит отношения двух стран, находящиеся в глубоком кризисе.