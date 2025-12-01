Должникам разрешили заплатить долг 235 кг полушекелевых монет, но оштрафовали на 2000 шекелей

Семья израильтян, проигравшая в суде имущественный спор, решила выразить протест по поводу судебного решения, заплатив 18 тысяч шекелей полушекелевыми монетами общим весом 235 килограммов.

Кредитор отказался принимать платеж в такой форме и возбудил в бюро исполнительного производства дело о неуплате долга. Он утверждал, что действующее законодательство не позволяет ему принимать выплату долга в такой форме.

Рассматривавшая дело регистратор исполнительного производства Карен Фрейжон-Зитман отклонила позицию кредитора, постановив, что в данном случае нет подозрений на отмывание нелегального капитала или иных факторов, которые препятствовали бы оплате долга наличными, сообщает портал ynet.

Вместе с тем, регистратор постановила, что должники проявили недобросовестность, не согласовав формат оплаты с кредитором и не поставив его в известность, а просто прислав ящики с монетами ему под дверь. Кроме того, должники не выполнили возложенное на них бремя доказывания того, что взыскателю была передана вся сумма.

"Если бы должник согласовал с кредитором способ платежа, его срок и место, можно было бы сказать, что он выразил свой протест добросовестно, но этого не было сделано", - указала Фрейжон-Зитман, возложив на должников судебные издержки в размере 2000 шекелей.

Если должники все еще захотят заплатить долг монетами, они должны будут предоставить кредитору 14 дней для уведомления о реквизитах банка, в который будут внесены монеты, о стоимости доставки и о включая стоимость доставки и комиссию за внесение наличных денег на счет.

Должники сообщили, что намерены оспорить решение регистратора, утверждая, что ящики с монетами были сертифицированы Банком Израиля, и что согласно закону, отказ от приема законного платежного средства является уголовным правонарушением.