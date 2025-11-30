Во время войны сельскохозяйственные организации будут отчитываться о своих запасах

Министерская комиссия постановила, что во время чрезвычайного положения в стране будет действовать новый механизм отчетности о запасах пшеницы и кормов. Закон обяжет сельскохозяйственные организации в онлайн-режиме отчитываться о своих запасах.

О продовольственной безопасности говорилось в ежегодном отчете государственного контролера Матаньягу Энгельмана, который был опубликован в прошлом месяце.

В частности, госконтролер отмечал, что в Израиле до сих пор не создана централизованная государственная структура, ответственная за продовольственную безопасность в условиях ЧС. В отличие от таких стран, как Япония, Сингапур, Швейцария и Великобритания, где существуют специальные органы и законодательные механизмы в этой сфере, в Израиле ответственность размыта между несколькими ведомствами – главным образом министерством сельского хозяйства и министерством экономики. Такое распределение полномочий приводит к отсутствию координации и снижает уровень готовности страны к кризисам.

Запасы продовольствия на случай войны, включая пшеницу и корма для животных, хранятся в неудовлетворительных условиях: часть пшеницы заражена вредителями и мусором, а по кормам выявлен острый дефицит ключевых компонентов. Министерство сельского хозяйства не располагает полной информацией о состоянии и пригодности резервов.

Министерство экономики, отвечающее за хранение базовых продуктов и готовность предприятий пищевой промышленности, также не выполнило свои обязанности в полном объеме: не заключены все необходимые контракты с поставщиками, в некоторых категориях продуктов выявлен дефицит, а предприятия, отнесенные к категории жизненно важных, оказались лишь частично готовы к работе во время кризиса.

Госконтролер подчеркивал: "Израиль нуждается в четкой, единой национальной стратегии продовольственной безопасности. Министерству сельского хозяйства совместно с Советом национальной безопасности, министерствами экономики, здравоохранения и финансов следует завершить подготовку национального плана и представить его на утверждение правительства".