Многие европейские аэропорты отменяют ограничение в 100 миллилитров жидкости в ручной клади

Для авиапассажиров появились приятные новости: ряд европейских аэропортов начинает отказываться от правила, ограничивающего объем жидкостей в ручной клади 100 миллилитрами, пишет Euro News. Изменения стали возможны благодаря установке современных компьютерных томографов, которые создают детализированные трехмерные изображения и позволяют выявлять как твердые, так и жидкие взрывчатые вещества. Еще в июле прошлого года Европейская комиссия сообщила, что рассматривает возможность отмены этого ограничения на территории всего ЕС.

Правило 100 мл было введено в 2006 году в Европе и других странах после того, как британские правоохранительные органы предотвратили террористический заговор, предусматривавший подрыв трансатлантических рейсов с помощью жидких взрывчатых веществ, замаскированных под напитки в бутылках. По обновленным требованиям пассажирам разрешается провозить в ручной клади до 2 литров жидкости в одной емкости. Тем не менее перед поездкой стоит внимательно изучить правила конкретного аэропорта: во многих странах ЕС и Европы эти нормы пока внедрены лишь частично, и в большинстве аэропортов по-прежнему действует старое ограничение.

Лондонский Хитроу, самый загруженный аэропорт Европы, недавно ввел новый лимит во всех терминалах. Его примеру последовали и другие британские аэропорты – Гатвик, Бирмингем, Белфаст и Эдинбург. В Станстеде пока нет возможности провозить большие объемы жидкостей, однако пассажирам уже разрешено не вынимать их из сумок и не помещать в отдельный пластиковый пакет. Такие же правила действуют в аэропортах Лондон-Сити и Лутон.

В Мюнхене лимит в 2 литра распространяется на 15 пунктов досмотра в Терминале 2 и на пять – в Терминале 1. На остальных линиях контроля пока отсутствуют новые компьютерные томографы, поэтому там продолжает действовать правило 100 мл. Похожая ситуация наблюдается и во Франкфурте, где новые сканеры установлены лишь на части пунктов безопасности, а также в аэропорту Берлин-Бранденбург – здесь провоз до 2 литров разрешен только на 24 линиях досмотра. Представители берлинского аэропорта сообщили, что модернизация остальных пунктов контроля в Терминале 1 начнется в 2026 году, однако до завершения работ пассажирам рекомендуют ориентироваться на прежнее ограничение в 100 мл, чтобы избежать задержек при досмотре.

Хорошие новости для путешественников, которые собираются в Италию на зимние Олимпийские игры: в ряде аэропортов страны теперь допускается провоз жидкостей объемом до 2 литров. Это правило уже действует в Милане Линате, Болонье, Риме Фьюмичино, Милане Мальпенса (в Терминале 1) и Турине – для пассажиров, прошедших ускоренный контроль. Возможность провозить до 2 литров жидкости также сохраняется при пересадках в Дублине, пражском аэропорту имени Вацлава Гавела (Терминал 2), Вильнюсе и Каунасе, Кракове и Познани, Клуже, Биллунде и на Мальте.

В то же время аэропорты Амстердама Схипхол и Барселоны Эль-Прат сообщили, что пока придерживаются действующих европейских норм и не уточнили, планируют ли увеличение лимита в будущем. В брюссельском аэропорту Завентем также не собираются вносить изменения, отмечая, что следят за развитием технологий, но конкретных планов по модернизации оборудования пока нет. Аэропорты Парижа, Марселя, Мадрида, Афин и Лиссабона по-прежнему сохраняют ограничение в 100 мл для емкостей с жидкостями. В Афинах сообщили, что новые сканеры, позволяющие провозить до 2 литров, планируют установить в начале 2027 года после завершения расширения аэропорта Элефтериос Венизелос. Парижские аэропорты, в свою очередь, намерены полностью перейти на новую систему к 2030 году.