Последствия ракетного обстрела в А-Шароне: погиб иностранный рабочий

время публикации: 19 марта 2026 г., 00:08 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 00:14
Пресс-служба МАДА

Служба "Маген Давид Адом" передает, что в южной части А-Шарона в результате ракетного обстрела из Ирана погиб мужчина примерно 30 лет. В сообщении сказано, что он был иностранным рабочим.

Судя по имеющимся данным, во время обстрела этот мужчина не находился в убежище.

Командование тыла призывает продолжать соблюдать инструкции, которые доказали свою эффективность в спасении жизней, и действовать в соответствии с требованиями при получении сигнала тревоги.

