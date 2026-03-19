Последствия ракетного обстрела в А-Шароне: погиб иностранный рабочий

Служба "Маген Давид Адом" передает, что в южной части А-Шарона в результате ракетного обстрела из Ирана погиб мужчина примерно 30 лет. В сообщении сказано, что он был иностранным рабочим.

Судя по имеющимся данным, во время обстрела этот мужчина не находился в убежище.

Командование тыла призывает продолжать соблюдать инструкции, которые доказали свою эффективность в спасении жизней, и действовать в соответствии с требованиями при получении сигнала тревоги.