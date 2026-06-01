"Кан": Герцог встречался с приближенными Нетаниягу и обсуждал просьбу о помиловании

Президент Израиля Ицхак Герцог встречался с приближенными премьер-министра Биньямина Нетаниягу для обсуждения вопроса о помиловании главы правительства.

Как сообщает "Кан", Герцог встречался с бывшим министром стратегического планирования Роном Дермером и главой партийного суда "Лмкуда" Михаэлем Кляйнером.

Информация об этих встречах не публиковалась, однако после этой встречи Кляйнер опубликовал несколько статей в СМИ, в которых высказал поддержку идее и просьбе о помиловании Биньямина Нетаниягу.

"Беседа с президентом была хорошей, душевной и позитивной. Вы до сих пор ничего не слышали об этой встрече и не случайно. Думаю, что президент разговаривал с нами так как разговаривал потому что он знал, что все сказанное тут и останется", - пояснил Кляйнер.

Ранее сообщалось что президент Герцог заморозил рассмотрение просьбы Нетаниягу из-за отказа премьер-министра принять участие в переговорах, которые предложил провести в своей канцелярии глава государства.