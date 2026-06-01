x
01 июня 2026
|
последняя новость: 11:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
01 июня 2026
|
01 июня 2026
|
последняя новость: 11:44
01 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Пресс-секретарь МИД Ирана: Израиль – зависимый игрок, Ливан обсуждается не с ним, а с США

время публикации: 01 июня 2026 г., 11:28 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 11:28
Пресс-секретарь МИД Ирана: Израиль – зависимый игрок, Ливан обсуждается не с ним, а с США
Wikipedia.org. Фото: Mehr News Agency/Foad Ashtari

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи прокомментировал ход переговоров с американцами на фоне эскалации конфликта в Южном Ливане и обмена ударами между Ираном и США.

"Мы настаиваем на том, что прекращение огня в Ливане – необходимое условие любого соглашения, призванного положить конец войне", – сказал он, отметив, что соглашение о прекращении огня в Ливане бесконечно нарушается.

"Мы с самого начала понимали, что ведем переговоры в обстановке недоверия, и начали их с глубокими опасениями. Вторая сторона постоянно меняет свои позиции, что затягивает переговоры", – заявил чиновник.

Багаи подчеркнул: с иранской точки зрения, Израиль не является независимым участником переговоров, и в переговорах, затрагивающих Ливан, иранским контрагентом являются США: "Они ключевой игрок, адрес наших усилий по прекращению войны".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook