Израиль

Президент Аргентины вылетел в Израиль для провозглашения "Исааковых соглашений"

Аргентина
время публикации: 18 апреля 2026 г., 22:51 | последнее обновление: 18 апреля 2026 г., 22:53
Президент Аргентины вылетел в Израиль для провозглашения "Исааковых соглашений"
Markus Schreiber /AP

Президент Хавьер Милей вылетел в Израиль с официальным визитом во главе делегации, в которую также вошли вошли генеральный секретарь президентской администрации Карина Милей, министр иностранных дел Пабло Кирно и министр юстиции Хуан Баутиста Махикес.

Милей прибудет в Израиль в 09:30 в воскресенье, 19 апреля, после чего сразу направится в Иерусалим к Стене плача.

Во второй половине дня состоится двусторонняя встреча с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, на которой последует серия стратегических объявлений, включая подписание договора о прямом авиасообщении, ряда двусторонних соглашений, а также "Исааковых соглашений" – инициативы Милея по укреплению отношений между Израилем и странами Латинской Америки.

Вечером делегация примет участие в церемонии зажжения факелов на горе Герцля к Дню Независимости.

В понедельник программа сосредоточится на академической и церемониальной составляющей. Милей получит степень почётного доктора университета Бар-Илан, где выступит с докладом, после чего встретится с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Позднее президент посетит йешиву «Хеврон», где ему будет вручена награда Академии талмудических исследований.

В последний день пребывания в стране президент посвятит время встречам с раввинскими авторитетами и посетит Церковь Гроба Господня в Старом городе Иерусалима. После участия в центральной церемонии по случаю 78-го Дня независимости Израиля Милей вылетит в Буэнос-Айрес.

