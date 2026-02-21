Чемпионат Европы по стрельбе из лука. Израильтяне завоевали две золотые медали

В Пловдиве, Болгария, проходит чемпионат Европы по стрельбе из лука в помещении.

В нем принимают участие 10 израильских спортсменов.

Израильтяне завоевали две золотые медали в стрельбе из олимпийского лука.

Рои Дрор и Микаэла Моше - в турнире смешанных команд.

Рои Дрор, Нив Френкель и Итай Шанни - в турнире мужских команд. В финале израильтяне победили итальянцев.

Бронзовые медали завоевала сборная Украины.

Шамай Ямром (стрельба из составного лука) в предварительном раунде установил рекорд Израиля - 598 очков из 600.