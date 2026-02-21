Чемпионат Европы по стрельбе из лука. Израильтяне завоевали две золотые медали
время публикации: 21 февраля 2026 г., 09:13 | последнее обновление: 21 февраля 2026 г., 09:20
В Пловдиве, Болгария, проходит чемпионат Европы по стрельбе из лука в помещении.
В нем принимают участие 10 израильских спортсменов.
Израильтяне завоевали две золотые медали в стрельбе из олимпийского лука.
Рои Дрор и Микаэла Моше - в турнире смешанных команд.
Рои Дрор, Нив Френкель и Итай Шанни - в турнире мужских команд. В финале израильтяне победили итальянцев.
Бронзовые медали завоевала сборная Украины.
Шамай Ямром (стрельба из составного лука) в предварительном раунде установил рекорд Израиля - 598 очков из 600.
Ссылки по теме