21 февраля 2026
последняя новость: 10:30
21 февраля 2026
последняя новость: 10:30
21 февраля 2026
Израиль

ЦАХАЛ опубликовал видео авиаудара по ракетному комплексу "Хизбаллы" на востоке Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 21 февраля 2026 г., 09:48 | последнее обновление: 21 февраля 2026 г., 09:57
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ опубликовал видеозапись авиаудара, нанесенного вечером 20 февраля по ракетному комплексу "Хизбаллы" в Бекаа, на востоке Ливана.

Заявлено, что было ликвидировано множество террористов в трех штабах "Хизбаллы".

В заявлении ЦАХАЛа подчеркивается, что целью атаки были "лица, которые в последнее время работали над ускорением процессов готовности и усиления (ракетных сил "Хизбаллы"), планируя обстрелы Государства Израиль".

"Действия террористов представляют собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", – подчеркивает ЦАХАЛ.

Власти Баальбек-Хермеля заявляют о не менее десяти убитых и примерно 40 раненых в результате израильских авиаударов по целям в долине Бекаа.

Израиль
