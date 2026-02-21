ЦАХАЛ опубликовал видео авиаудара по ракетному комплексу "Хизбаллы" на востоке Ливана

ЦАХАЛ опубликовал видеозапись авиаудара, нанесенного вечером 20 февраля по ракетному комплексу "Хизбаллы" в Бекаа, на востоке Ливана.

Заявлено, что было ликвидировано множество террористов в трех штабах "Хизбаллы".

В заявлении ЦАХАЛа подчеркивается, что целью атаки были "лица, которые в последнее время работали над ускорением процессов готовности и усиления (ракетных сил "Хизбаллы"), планируя обстрелы Государства Израиль".

"Действия террористов представляют собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", – подчеркивает ЦАХАЛ.

Власти Баальбек-Хермеля заявляют о не менее десяти убитых и примерно 40 раненых в результате израильских авиаударов по целям в долине Бекаа.