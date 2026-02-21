ЦАХАЛ опубликовал видео авиаудара по ракетному комплексу "Хизбаллы" на востоке Ливана
время публикации: 21 февраля 2026 г., 09:48 | последнее обновление: 21 февраля 2026 г., 09:57
ЦАХАЛ опубликовал видеозапись авиаудара, нанесенного вечером 20 февраля по ракетному комплексу "Хизбаллы" в Бекаа, на востоке Ливана.
Заявлено, что было ликвидировано множество террористов в трех штабах "Хизбаллы".
В заявлении ЦАХАЛа подчеркивается, что целью атаки были "лица, которые в последнее время работали над ускорением процессов готовности и усиления (ракетных сил "Хизбаллы"), планируя обстрелы Государства Израиль".
"Действия террористов представляют собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", – подчеркивает ЦАХАЛ.
Власти Баальбек-Хермеля заявляют о не менее десяти убитых и примерно 40 раненых в результате израильских авиаударов по целям в долине Бекаа.
