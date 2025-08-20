Израиль закупает в США еще два самолета-заправщика для ЦАХАЛа

Министерство обороны сообщило о начале процесса приобретения у США еще двух самолетов-заправщиков для военно-воздушных сил Израиля.

В сообщении министерства говорится: после того, как сделка была одобрена министерской комиссией по закупкам, генеральный директор министерства обороны, генерал-майор запаса Амир Барам поручил израильским представителям в США подписать контракт на закупку самолетов с американским правительством.

В настоящий момент у военно-воздушных сил Израиля имеются четыре самолета-заправщика Boeing KC-46.

Перед тем, как передать новые самолеты на вооружение ЦАХАЛу, они будут оснащены израильскими системами и адаптированы к требованиям военно-воздушных сил.

Объем сделки оценивается в полмиллиарда долларов, она финансируется из фонда американской военной помощи Израилю.