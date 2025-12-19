Киевский горсовет поддержал решение о демонтаже памятника Михаилу Булгакову

Киевский городской совет поддержал решение о демонтаже памятника Михаилу Булгакову на Андреевском спуске, сообщает "Украинская правда".

Весной 2024 эксперты Украинского института национальной памяти (УИНП) признали российского писателя Михаила Булгакова "украинофобом и имперцем по мировоззрению".

Впоследствии глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович прокомментировал решение экспертов и отметил, что считает его "немного слишком эмоциональным", но признает, что "они назвали вещи своими именами".

В музее Булгакова заявили, что анализ, проведенный экспертами, был поверхностным, а некоторые выводы – манипулятивными.