x
19 декабря 2025
|
последняя новость: 21:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 декабря 2025
|
19 декабря 2025
|
последняя новость: 21:57
19 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Киевский горсовет поддержал решение о демонтаже памятника Михаилу Булгакову

Украина
Война в Украине
время публикации: 19 декабря 2025 г., 21:57 | последнее обновление: 19 декабря 2025 г., 22:19
Киевский горсовет поддержал решение о демонтаже памятника Михаилу Булгакову
Фото NEWSru.co.il

Киевский городской совет поддержал решение о демонтаже памятника Михаилу Булгакову на Андреевском спуске, сообщает "Украинская правда".

Весной 2024 эксперты Украинского института национальной памяти (УИНП) признали российского писателя Михаила Булгакова "украинофобом и имперцем по мировоззрению".

Впоследствии глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович прокомментировал решение экспертов и отметил, что считает его "немного слишком эмоциональным", но признает, что "они назвали вещи своими именами".

В музее Булгакова заявили, что анализ, проведенный экспертами, был поверхностным, а некоторые выводы – манипулятивными.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook