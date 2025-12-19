Израильтянка, оказавшаяся в районе Иерихона, вывезена оттуда силами ЦАХАЛа

Во второй половине дня в пятницу, 19 декабря, службам безопасности стало известно о возможном похищении гражданки Израиля в районе города Иерихон (в зона ответственности бригады "Бекаа и Амаким").

Сразу после получения сообщения об этом силы ЦАХАЛа прибыли на место и начали прочесывать территорию. Одновременно продолжались попытки установить связь с пропавшей женщиной. После того, как сотрудникам гражданской администрации удалось связаться с ней, они обеспечили ее защиту до встречи с силами безопасности.

Пострадавших в ходе инцидента нет.

Въезд израильских граждан на территорию зоны A опасен и запрещен законом.