20 февраля 2026
20 февраля 2026
Экономика

Верховный суд США отменил пошлины, введенные Трампом

Судебные решения
США
Дональд Трамп
время публикации: 20 февраля 2026 г., 18:05 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 19:01
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Верховный суд США постановил, что президент Дональд Трамп нарушил федеральный закон, когда в одностороннем порядке ввел пошлины в отношении большинства стран мира. За это решение проголосовали шесть судей, трое были против. Об этом сообщает CNN.

Председатель Верховного суда Джон Робертс, выступая от имени судей, заявил, что президент должен был получить разрешение от Конгресса на введение пошлин. Чрезвычайные полномочия, на которые ссылался Трамп, по мнению суда, не соответствуют требованиям закона.

Судья Бретт Кавано, проголосовавший против, считает, что у Трампа по-прежнему имеются другие инструменты для введения пошлин, подобных тем, что были оспорены судом.

Решение суда аннулирует пошлины, введенные на основании закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Пошлины на сталь и алюминий, введенные на основании других законов, остаются в силе.

Израильские СМИ отмечают, что решение Верховного суда означает отмену 15-процентных пошлин, которыми облагается израильский экспорт во многих отраслях. Пока неясно, что произойдет с уже уплаченными средствами, будут ли они возвращены компаниям.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
