Стрельба из лука. Шамай Ямром установил рекорд Израиля
время публикации: 20 февраля 2026 г., 18:14 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 18:25
В Пловдиве, Болгария, проходит чемпионат Европы по стрельбе из лука в помещении.
В нем принимают участие 10 израильских спортсменов.
В квалификации соревнований в стрельбе из составного лука Шамай Ямром установил рекорд Израиля - 598 из 600.
Рои Дрор и Микаэла Мoше стали победителями турнира смешанных пар в стрельбе из олимпийского лука.
