Стрельба из лука. Шамай Ямром установил рекорд Израиля

В Пловдиве, Болгария, проходит чемпионат Европы по стрельбе из лука в помещении.

В нем принимают участие 10 израильских спортсменов.

В квалификации соревнований в стрельбе из составного лука Шамай Ямром установил рекорд Израиля - 598 из 600.

Рои Дрор и Микаэла Мoше стали победителями турнира смешанных пар в стрельбе из олимпийского лука.