20 февраля 2026
Спорт

Стрельба из лука. Шамай Ямром установил рекорд Израиля

Стрельба из лука
Рекорды Израиля
время публикации: 20 февраля 2026 г., 18:14 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 18:25
Стрельба из лука. Шамай Ямром установил рекорд Израиля
AP Photo/Manish Swarup

В Пловдиве, Болгария, проходит чемпионат Европы по стрельбе из лука в помещении.

В нем принимают участие 10 израильских спортсменов.

В квалификации соревнований в стрельбе из составного лука Шамай Ямром установил рекорд Израиля - 598 из 600.

Рои Дрор и Микаэла Мoше стали победителями турнира смешанных пар в стрельбе из олимпийского лука.

