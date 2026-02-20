x
20 февраля 2026
Спорт

Стрельба из лука. Рои Дрор и Микаэла Моше стали чемпионами Европы

Спорт/важное
Стрельба из лука
время публикации: 20 февраля 2026 г., 17:27 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 17:27
Стрельба из лука. Рои Дрор и Микаэла Моше стали чемпионами Европы
AP Photo/Brynn Anderson

В Пловдиве, Болгария, проходит чемпионат Европы по стрельбе из лука в помещении.

В соревнованиях смешанных пар победили израильтяне Рои Дрор и Микаэла Моше.

В финале они победили французов 5:4.

Бронзовые медали завоевали итальянцы.

Спорт
