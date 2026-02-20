Стрельба из лука. Рои Дрор и Микаэла Моше стали чемпионами Европы

В Пловдиве, Болгария, проходит чемпионат Европы по стрельбе из лука в помещении.

В соревнованиях смешанных пар победили израильтяне Рои Дрор и Микаэла Моше.

В финале они победили французов 5:4.

Бронзовые медали завоевали итальянцы.