Стрельба из лука. Рои Дрор и Микаэла Моше стали чемпионами Европы
время публикации: 20 февраля 2026 г., 17:27 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 17:27
В Пловдиве, Болгария, проходит чемпионат Европы по стрельбе из лука в помещении.
В соревнованиях смешанных пар победили израильтяне Рои Дрор и Микаэла Моше.
В финале они победили французов 5:4.
Бронзовые медали завоевали итальянцы.
