Криминальные инциденты в Рамле и Рахате, ранены двое мужчин

С интервалом в несколько минут из Рамле и Рахата в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступили сообщения о раненых.

В 17:10 в телефонную службу "скорой помощи" в округе Аялон поступило сообщение о пострадавшем в результате криминального инцидента в Рамле. Фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" оказали раненому (примерно 40 лет) первую медицинскую помощь и доставили его в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе". Состояние раненого – от среднего до тяжелого.

Из Рахата сигнал поступил в диспетчерскую МАДА в 17:14. Мужчина (примерно 27 лет) с проникающими ранениями в тяжелом состоянии был доставлен в больницу "Сорока".