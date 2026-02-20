x
20 февраля 2026
|
последняя новость: 17:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
20 февраля 2026
|
20 февраля 2026
|
последняя новость: 17:48
20 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп решил поручить Пентагону обнародовать секретные документы об НЛО и внеземной жизни

США
Пентагон
Дональд Трамп
время публикации: 20 февраля 2026 г., 17:24 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 17:39
Трамп решил поручить Пентагону обнародовать секретные документы об НЛО и внеземной жизни
Department of Defense via AP

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social написал, что в связи с огромным общественным интересом он поручит главе Пентагона опубликовать правительственные документы, касающиеся НЛО и внеземной жизни.

В четверг, 19 февраля, Трамп обвинил экс-президента Барака Обаму в разглашении секретной информации в ходе интервью Брайану Тайлеру Коэну. В ходе той беседы, отвечая на вопрос о существовании инопланетян, Обама заявил, что они существуют, но он их не видел. "Их не держат в 51-й зоне. Там нет подземного объекта, если только речь не идет о масштабном заговоре, который скрыли от президента США", – сказал он.

После этого экс-президенту пришлось выступить с официальными разъяснениями: "Вселенная такая огромная, и статистический шанс, что жизнь существует где-то еще, высок. Но расстояния между солнечными системами огромны, и вероятность того, что нас посещали пришельцы, низка. В годы моего президентства я не сталкивался со свидетельствами внеземных контактов. Честно", – написал он.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 февраля 2026

Обама и инопланетяне: разъяснения бывшего президента
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 февраля 2026

Обама прокомментировал опубликованное на странице Трампа видео, представляющее его обезьяной
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 09 июня 2022

В NASA сформирована команда ученых для изучения НЛО