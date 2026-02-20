x
Мир

Трамп подтвердил, что рассматривает нанесение "ограниченного удара" по Ирану

США
Иран
время публикации: 20 февраля 2026 г., 17:48 | последнее обновление: 20 февраля 2026 г., 18:47
Трамп подтвердил, что рассматривает нанесение "ограниченного удара" по Ирану
AP/U.S. Air Force via DVIDS

Президент США Дональд Трамп ответил утвердительно на вопрос журналистов, рассматривает ли он возможность нанесения ограниченного удара по Ирану с целью оказания давления на Тегеран.

"Думаю, я могу сказать, что рассматриваю такую возможность", - цитирует президента агентство Reuters.

19 февраля издание Wall Street Journal написало, что Трамп рассматривает возможность нанесения первоначального ограниченного удара по Ирану. По словам источников, знакомых с ситуацией, предварительный удар, если он будет санкционирован, может быть нанесен в ближайшие дни, он будет нацелен на несколько военных или правительственных объектов. Если это не принесет результата, против Тегерана будет развернута широкомасштабная военная операция.

