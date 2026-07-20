ЦАХАЛ модернизирует за 250 млн шекелей ракетный корвет, который планировалось списать

Через пять месяцев ВМФ ЦАХАЛа получит в свое распоряжение полностью обновленный ракетный корвет АХИ "Лахав", который изначально планировалось списать.

Боевой корабль из серии Саар-5, построенный в США и принятый на вооружение 35 лет назад, получил новое современное вооружение, включая систему ПРО "Железный купол" в ее морской версии и новый мощный радар.

Фактически менее чем за три года вместо 8-10 лет и треть цены (250 млн шекелей вместо 800 млн) израильской военно-морской флот получил боевую единицу, не сильно уступающую новейшим ракетным корветам серии Саар-6, полученным из Германии в последние годы.

Параллельно планируется поставить на реновацию сестринские корабли той же серии – АХИ "Ханит" и АХИ "Эйлат", сообщает "Калькалист".

Вместе с тем, следует отметить, что корветы серии Саар-5 уже и короче кораблей серии Саар-6, и из-за этой разницы в габаритах на них не установлены системы Barak MX производства "Израильской авиационной промышленности".