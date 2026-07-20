x
20 июля 2026
|
последняя новость: 21:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
20 июля 2026
|
20 июля 2026
|
последняя новость: 21:37
20 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Утверждено продление линии метро М1 до Кфар-Сабы

Транспорт
время публикации: 20 июля 2026 г., 20:21 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 20:21
Утверждено продление линии метро М1 до Кфар-Сабы
Avshalom Sassoni/Flash90

Комиссия по национальной инфраструктуре утвердила решение о продлении линии метро М1 Гуш-Дана на 2,5 километра в районе Кфар-Сабы, чтобы соединить его с Восточной железной дорогой.

Дополнительный участок предусматривает создание двух станций метро – в квартале Йосефталь и на территории транспортного узла "Кфар-Саба Север", на в котором также будут железнодорожная станция и перехватывающая парковка.

Компания НЕТА, выступающая исполнительным органом по строительству метро, утверждала, что нет необходимости создавать дополнительную станцию метро в квартале Йосефталь ввиду низких прогнозов спроса.

Несмотря на это, в комиссии, по рекомендации Управления планирования, решили включить в план новую станцию в этом квартале с учетом потенциала проектов городской реновации, способных увеличить количество единиц жилья в квартале с 930 до 4200.

Метро Гуш-Дана в настоящее время находится на этапе продвижения и предусматривает строительство около 150 км подземных путей и 109 станций.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 13 июля 2026

Назначен новый глава управления по строительству метро в Гуш-Дане