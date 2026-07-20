Утверждено продление линии метро М1 до Кфар-Сабы

Комиссия по национальной инфраструктуре утвердила решение о продлении линии метро М1 Гуш-Дана на 2,5 километра в районе Кфар-Сабы, чтобы соединить его с Восточной железной дорогой.

Дополнительный участок предусматривает создание двух станций метро – в квартале Йосефталь и на территории транспортного узла "Кфар-Саба Север", на в котором также будут железнодорожная станция и перехватывающая парковка.

Компания НЕТА, выступающая исполнительным органом по строительству метро, утверждала, что нет необходимости создавать дополнительную станцию метро в квартале Йосефталь ввиду низких прогнозов спроса.

Несмотря на это, в комиссии, по рекомендации Управления планирования, решили включить в план новую станцию в этом квартале с учетом потенциала проектов городской реновации, способных увеличить количество единиц жилья в квартале с 930 до 4200.

Метро Гуш-Дана в настоящее время находится на этапе продвижения и предусматривает строительство около 150 км подземных путей и 109 станций.