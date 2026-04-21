x
21 апреля 2026
|
последняя новость: 20:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Durex подорожает на 30%. Крупнейший производитель презервативов повышает цены из-за войны с Ираном

Импорт и экспорт
Цены
Война с Ираном
время публикации: 21 апреля 2026 г., 20:51 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 20:53
Durex подорожает на 30%. Крупнейший производитель презервативов повышает цены из-за войны с Ираном
Photo by Olivier Fitoussi /FLASH90

Компания Karex, выпускающая более 5 миллиардов презервативов в год и поставляющая продукцию таким брендам, как Durex и Trojan, а также государственным системам здравоохранения – в частности, британской NHS и программам ООН, – сообщила о возможном росте цен до 30%.

Как и другие производители, зависящие от нефтехимического сырья, компания сталкивается с удорожанием ключевых материалов (синтетического каучука, нитрила и упаковочных компонентов) из-за нарушения цепочек снабжения и поставок нефти в связи с войной в Персидском заливе.

Генеральный директор компании Го Миа Киат предупредил, что дальнейшее повышение может оказаться неизбежным, если конфликт с Ираном продолжит грубо нарушать международные цепочки поставок.

Положение усугубляется увеличением сроков транспортировки: доставка в ключевые рынки – Европу и США – занимает теперь почти два месяца против прежнего стандартного месяца.

"Ситуация крайне нестабильная, цены высокие, – заявил Го. – У нас нет иного выбора, кроме как перекладывать издержки на покупателей".

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook