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Израиль

Сотни ультраортодоксов протестуют против призыва в Иерусалиме и Бейт-Шемеше

Призыв ультраортодоксов
время публикации: 05 июня 2026 г., 21:56 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 22:26
Сотни ультраортодоксов протестуют против призыва в Иерусалиме и Бейт-Шемеше
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции и бойцы МАГАВ вечером в пятницу, 5 июня, были вынуждены принимать меры для восстановления общественного порядка, который пытались нарушить сотни протестующих ультраортодоксов в Иерусалиме, в районе Русского подворья, и в Бейт-Шемеше.

В Иерусалиме нарушители порядка попытались приблизиться к зданию полицейского участка, но были оттеснены сотрудниками полиции.

По сообщениям СМИ, толпа пыталась сломать ворота полицейского участка. Протестующие также требовали освобождения задержанных за участие в погроме у дома судьи БАГАЦа Ноама Сольберга.

Кроме того, по данным полиции, в Бейт-Шемеше участники беспорядков забрасывают сотрудников камнями и другими предметами. Для их разгона правоохранители применяют силу и спецсредства.

В Бейт-Шемеше участники беспорядков забрасывали камнями и различными предметами сотрудников полиции.

Израиль
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