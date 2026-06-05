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Израиль

СМИ: Замир считает, что лучше заключить соглашение с Ливаном сейчас, чем через месяц

Ливан
ЦАХАЛ
время публикации: 05 июня 2026 г., 20:24 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 21:24
СМИ: Замир считает, что лучше заключить соглашение с Ливаном сейчас, чем через месяц
Flash90/Moshe Shai

По сообщениям СМИ, начальник генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир заявил израильскому руководству, что в случае достижения соглашения о прекращении огня с Ливаном, лучше заключить его немедленно, нежели в ближайшем будущем на аналогичных условиях.

"Если нам придется прийти к прекращению огня на условиях, согласованных в Вашингтоне, то лучше сделать это сейчас, а не через несколько месяцев", – цитирует 12-й канал ИТВ заявление Замира, сделанное не для прессы.

"Кан" уточняет, что данные комментарии прозвучали на заседании военно-политического кабинета. Замир пояснил министрам: если соглашения можно достичь "на приемлемых для нас условиях", то оперативно подписать его сейчас выгоднее, чем прийти к тому же результату месяц спустя.

Кроме того, по информации 12-го канала, 4 июня в ходе встречи с мэрами городов и главами местных советов северных приграничных населенных пунктов Замир подчеркнул, что "Хизбалла" не уничтожена, но сейчас она слаба как никогда", добавив, что угроза наземного вторжения со стороны Ливана полностью ликвидирована.

Израиль
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