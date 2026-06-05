Из палестинской деревни Бейт-Джала вывезли трех израильтянок, случайно туда заехавших
время публикации: 05 июня 2026 г., 18:25 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 18:25
Минувшей ночью силы гражданской администрации вывезли из палестинской деревни Бейт-Джала трех израильтянок, которые сбились с пути по дороге к гробнице Рахили.
Кроме того, силы безопасности вывезли из Калькилии израильтянина, который был задержан в местном магазине при попытке использовать фальшивые деньги.
В оборонном ведомстве в очередной раз подчеркнули: "Въезд на территории зоны А представляет опасность для жизни и запрещен законом".