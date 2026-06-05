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Израиль

Бойцы бригады "Гивати" уничтожили двух террористов на юге Ливана

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 05 июня 2026 г., 21:26 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 21:26

В пятницу, 5 июня, бойцы бригады "Гивати" столкнулись с террористами в районе Зутар аш-Шаркия на юге Ливана. В ходе этого столкновения офицер ЦАХАЛа получил тяжелые ранения, а командир разведроты "Гивати" был ранен легко.

Сразу же после этого силы "Гивати" прочесали местность, в результате чего обнаружили и ликвидировали двух террористов, участвовавших в нападении. Одновременно с этим военнослужащие атаковали объекты террористической инфраструктуры в данном районе.

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