Бойцы бригады "Гивати" уничтожили двух террористов на юге Ливана
время публикации: 05 июня 2026 г., 21:26 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 21:26
В пятницу, 5 июня, бойцы бригады "Гивати" столкнулись с террористами в районе Зутар аш-Шаркия на юге Ливана. В ходе этого столкновения офицер ЦАХАЛа получил тяжелые ранения, а командир разведроты "Гивати" был ранен легко.
Сразу же после этого силы "Гивати" прочесали местность, в результате чего обнаружили и ликвидировали двух террористов, участвовавших в нападении. Одновременно с этим военнослужащие атаковали объекты террористической инфраструктуры в данном районе.