В Хевроне военнослужащий открыл огонь по автомобилю, в котором находилась палестинская семья

В пятницу, 5 июня, в ходе оперативной деятельности сил ЦАХАЛа в Хевроне (в зоне ответственности территориальной бригады "Иегуда") военнослужащие заметили автомобиль, который резко увеличил скорость и направился в их сторону.

Один из бойцов ЦАХАЛа произвел несколько выстрелов по машине. В результате обстрела ранения получили трое палестинцев (родители и ребенок), которые были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Палестинские СМИ сообщают, что в результате инцидента погиб младенец, его родители были ранены.

Согласно результатам предварительного расследования, пострадавшие не были причастны к террористической деятельности. Проверка обстоятельств инцидента продолжается, ее материалы будут переданы на рассмотрение компетентных органов.