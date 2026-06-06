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Израиль

В Хевроне военнослужащий открыл огонь по автомобилю, в котором находилась палестинская семья

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 06 июня 2026 г., 00:25 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 00:35
В Хевроне военнослужащий открыл огонь по автомобилю, в котором находилась палестинская семья
Пресс-служба ЦАХАЛа

В пятницу, 5 июня, в ходе оперативной деятельности сил ЦАХАЛа в Хевроне (в зоне ответственности территориальной бригады "Иегуда") военнослужащие заметили автомобиль, который резко увеличил скорость и направился в их сторону.

Один из бойцов ЦАХАЛа произвел несколько выстрелов по машине. В результате обстрела ранения получили трое палестинцев (родители и ребенок), которые были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Палестинские СМИ сообщают, что в результате инцидента погиб младенец, его родители были ранены.

Согласно результатам предварительного расследования, пострадавшие не были причастны к террористической деятельности. Проверка обстоятельств инцидента продолжается, ее материалы будут переданы на рассмотрение компетентных органов.

Израиль
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