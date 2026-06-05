Умер британский актер Энтони Хэд, звезда сериала "Баффи – истребительница вампиров"

В Великобритании в возрасте 72 лет скончался известный английский актер театра и кино, сценарист и музыкант Энтони Стюарт Хэд. Сообщается, что причиной смерти стали осложнения, вызванные перенесенной пневмонией.

Энтони Стюарт Хэд получил широкую международную известность благодаря роли Руперта Джайлза, наблюдателя главной героини в культовом американском телесериале "Баффи – истребительница вампиров" (1997-2003). За эту работу в 2001 году он был номинирован на престижную премию "Сатурн" в категории "Лучший телеактер второго плана".

Среди других ярких работ актера – роли премьер-министра в популярном скетч-шоу "Маленькая Британия" (2003-2006), короля Утера Пендрагона в фэнтези-сериале "Мерлин" (2008-2012), а также Руперта Мэнниона в комедийной драме "Тед Лассо" (2020-2023).