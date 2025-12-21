Средняя зарплата в Израиле превысила 15 тысяч шекелей, медианная – 10,5 тысяч

Институт национального страхования Израиля (Битуах Леуми) опубликовал отчет о зарплатах за первое полугодие 2025 года. Согласно данным отчета, средняя месячная зарплата наемного работника составила 15098 шекелей (при 14655 шекелей за тот же период 2024 года), а медианная зарплата – 10586 шекелей (при 10244 шекелей годом ранее).

В отчете подчеркивается, что разрыв между средним и медианным показателями достигает 43%.

Отдельно отмечается разрыв в оплате труда мужчин и женщин: в первом полугодии 2025 года средняя зарплата мужчин составила 18441 шекель, женщин – 11940 шекелей, то есть разница оценивается в 54,5%.

По данным Битуах Леуми, в январе-июне 2025 года было задекларировано 4032894 рабочих места с общим фондом оплаты труда 55,3 млрд шекелей.

Также приводятся данные о структуре работодателей: 92% работодателей – это компании до 19 сотрудников, а 73% – до 5 сотрудников.

Среди 27 крупных городов (с населением более 75 тыс.) самый высокий средний уровень зарплат зафиксирован в Герцлии (22951), Раанане (22565), Модиин-Маккабим-Реуте (22512) и Тель-Авиве (22359), самый низкий – в Модиин-Илите (8161), Рахате (9548), Бней-Браке (9563) и Нацерете (9924).