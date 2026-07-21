Lockheed Martin сообщил о снижении вдвое цены производства ракет для ПРО Patriot

Американский оборонный концерн Lockheed Martin представил в понедельник на оружейной выставке в Фарнборо новую ракету-перехватчик для своей системы ПРО Patriot.

Согласно концерну, новый перехватчик, PAC-3 ACE, отличается от стандартного PAC-3 MSE только ценой. Его производство стоит 2 миллиона долларов за штуку вместо 4 миллионов. Кроме того, была увеличена скорость производства.

Следует отметить, что это все еще вдвое дороже ракет для израильского конкурента – системы ПРО "Праща Давида" концерна "Рафаэль", на которую ЦАХАЛ заменил свои батареи Patriot

В Lockheed Martin утверждают, что снизить цену за счет переноса производства в страны с более дешевой рабочей силой, однако аналитики не исключают и использования более дешевых компонентов.