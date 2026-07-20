Суд в США заморозил сделку Warner Bros-Paramount

Федеральный судья Северного округа Калифорнии Арасели Мартинес-Ольгин наложила временный запрет на слияние киностудий Paramount и Warner Bros. Discovery, приостановив сделку на 14 дней.

Решение было вынесено в рамках иска, поданного коалицией из 12 генеральных прокуроров штатов во главе с калифорнийским прокурором Робом Бонтой. Истцы утверждают, что сделка нарушает антимонопольное законодательство.

Слияние стоимостью около 111 млрд долларов объединило бы под контролем Дэвида Эллисона (сын основателя Oracle Ларри Эллисона) киностудии Paramount и Warner Bros., стриминговые сервисы Paramount+ и HBO Max, телесеть CBS, десятки кабельных каналов, а также новостные подразделения CNN и CBS News. Истцы настаивают, что консолидация приведет к росту цен и сокращению контента для зрителей.

Судья назначила слушание по вопросу о предварительном судебном запрете на 3 августа – именно он определит, будет ли сделка заморожена на более длительный срок до рассмотрения дела по существу (суд по иску назначен на середину 2027 года).

Ранее Министерство юстиции США завершило собственную антимонопольную проверку сделки, не найдя в ней угрозы для конкуренции, однако это не помешало штатам подать отдельный иск.

Для Paramount задержка чревата финансовыми издержками: по условиям соглашения, если сделка не будет закрыта до 30 сентября, компания обязана выплачивать акционерам Warner Bros. Discovery по 25 центов на акцию ежеквартально – это более 600 млн долларов в квартал.