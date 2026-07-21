Глава Управления аэропортов: израильтянам стоит готовиться к отменам и задержкам рейсов

Генеральный директор Управления аэропортов Израиля Шарон Кедми предупредил, что в случае прибытия в аэропорт "Бен-Гурион" дополнительных американских самолетов-заправщиков могут начаться отмены и задержки гражданских рейсов.

Выступая в эфире радиостанции "Кан Решет Бет", Кедми заявил: "Мы делаем все возможное, чтобы избежать отмены рейсов. Но мы не можем принять в "Бен-Гурионе" ни одного дополнительного самолета-заправщика. Если прибудет еще хотя бы один, нам придется начать отменять рейсы. Общественность должна быть готова к отменам и задержкам. Необходимо помнить, что это гражданский аэропорт".

Напомним, в понедельник телеканал CNN сообщил, что на фоне роста региональной напряженности США перебросили на Ближний Восток десятки военных самолетов. В частности, рассказал официальный американский источник, с распложенных в Европе авиабаз переводятся боевые самолеты F-35 и F-16.

Согласно израильскому источнику, за последние дни в стране приземлились десятки американских самолетов-заправщиков, причем эта передислокация продолжается. В марте, в разгар операции, здесь базировались 94 заправщика, после ее завершения осталось около 40.