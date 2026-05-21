С июля 2027 года в ЕС запретят наличные платежи свыше 10 тысяч евро

Согласно новому регламенту ЕС по борьбе с черным рынком и отмыванием денег, компаниям и продавцам запретят принимать или совершать наличные платежи на сумму от 10 тысяч евро, пишут сми. Все более крупные сделки должны будут проходить через отслеживаемые способы оплаты – например, банковские переводы или банковские карты.

В ЕС объясняют это стремлением установить единый лимит для всех стран союза и устранить различия между национальными законами, которые могут использоваться для незаконных финансовых схем. При этом государства-члены сохранят право вводить еще более жесткие ограничения. Иными словами, Брюссель устанавливает верхнюю границу допустимого лимита, а не обязательный минимум.

Хотя регламент был официально утвержден и опубликован в Официальном журнале ЕС еще в июне 2024 года, полностью новые правила начнут действовать только с 10 июля 2027 года. До этого времени странам и бизнесу предстоит подготовиться к новым требованиям. Наличные деньги не исчезнут из обращения, однако использование крупных сумм в коммерческих операциях будет существенно ограничено. Ограничения касаются исключительно коммерческих сделок с участием компаний и специалистов. Покупки товаров или услуг на сумму от 10 тысяч евро должны будут оплачиваться способами, позволяющими отследить финансовую операцию документально.

Кроме того, ЕС вводит усиленный контроль за разовыми наличными операциями на суммы от 3 до 10 тысяч евро. В некоторых случаях для таких платежей потребуется подтверждение личности. При этом правила практически не затрагивают частные сделки между физическими лицами, если они совершаются вне бизнеса или профессиональной деятельности. Таким образом, Евросоюз не запрещает наличные полностью, а ограничивает их использование в крупных коммерческих операциях, где власти считают особенно важной финансовую прозрачность.

В европейских институтах подчеркивают, что именно крупные наличные расчеты часто используются для сокрытия незаконной деятельности. Введение единого лимита должно закрыть пробелы между национальными системами и усложнить перемещение подозрительных средств через границы. В ЕС рассчитывают, что новые меры помогут эффективнее бороться с отмыванием денег, уклонением от налогов, организованной преступностью и финансированием терроризма. Фактически это означает, что с лета 2027 года проводить крупные коммерческие сделки наличными без возможности финансового контроля в странах ЕС уже не получится.