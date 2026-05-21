x
21 мая 2026
|
последняя новость: 10:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
21 мая 2026
|
21 мая 2026
|
последняя новость: 10:44
21 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Субсидирование лечения служебных собак на пенсии утверждено в первом чтении

Законы
Животные
время публикации: 21 мая 2026 г., 09:41 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 09:48
Субсидирование лечения служебных собак на пенсии утверждено в первом чтении
Michael Giladi/Flash90

Депутаты Кнессета утвердили в первом чтении законопроект "О признании вклада собак, проходивших службу в силовых структурах", инициированный депутатом Моше Пасалем ("Ликуд").

Согласно законопроекту, владельцы собак, проходивших службу в силовых структурах, получат право на ежегодную государственную компенсацию всех ветеринарных расходов – включая медикаменты и специализированную медицинскую страховку.

Выплаты распространяются на лечение, обследования и ветеринарные процедуры, связанные с любой инвалидностью, болезнью, травмой или ранением, полученными животным в ходе боевых операций либо обострившимися вследствие службы.

В ходе обсуждений в комитете по иностранным делам и обороне компенсационный потолок был временно установлен на уровне 5000 шекелей в год. Вместе с тем, было оговорено, что перед голосованием во втором и третьем чтениях этот вопрос будет дополнительно обсуждаться с министерством финансов.

Ежегодно из кинологических подразделений ЦАХАЛа, полиции, пограничной охраны и ШАБАСа выходит на пенсию около 90 собак. На текущий момент весь груз их содержания ложился на плечи усыновителей.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook