Субсидирование лечения служебных собак на пенсии утверждено в первом чтении

Депутаты Кнессета утвердили в первом чтении законопроект "О признании вклада собак, проходивших службу в силовых структурах", инициированный депутатом Моше Пасалем ("Ликуд").

Согласно законопроекту, владельцы собак, проходивших службу в силовых структурах, получат право на ежегодную государственную компенсацию всех ветеринарных расходов – включая медикаменты и специализированную медицинскую страховку.

Выплаты распространяются на лечение, обследования и ветеринарные процедуры, связанные с любой инвалидностью, болезнью, травмой или ранением, полученными животным в ходе боевых операций либо обострившимися вследствие службы.

В ходе обсуждений в комитете по иностранным делам и обороне компенсационный потолок был временно установлен на уровне 5000 шекелей в год. Вместе с тем, было оговорено, что перед голосованием во втором и третьем чтениях этот вопрос будет дополнительно обсуждаться с министерством финансов.

Ежегодно из кинологических подразделений ЦАХАЛа, полиции, пограничной охраны и ШАБАСа выходит на пенсию около 90 собак. На текущий момент весь груз их содержания ложился на плечи усыновителей.