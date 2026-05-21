Великобритания подписала договор о свободной торговле с монархиями Персидского залива

Великобритания стала первой страной Большой семерки, заключившей соглашение о свободной торговле с Советом сотрудничества арабских государств Залива (ССАГПЗ).

Договор был подписан в среду, 20 мая, в Лондоне государственным министром по торговой политике сэром Крисом Брайантом и генеральным секретарем блока Джасемом аль-Будайви.

В ССАГПЗ входят шесть монархий Персидского залива – Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ.

По расчетам британского министерства торговли, в долгосрочной перспективе соглашение увеличит ВВП страны на 3,7 миллиарда фунтов стерлингов в год, а торговый оборот – на 15,5 миллиардов фунтов стерлингов в год.

Ключевым практическим результатом станет отмена таможенных пошлин. После полного вступления договора в силу британские экспортеры сэкономят около £580 млн в год, причем £360 млн из этой суммы высвобождается уже в первый день действия соглашения.

Беспошлинный доступ на рынки Залива получат, в частности, британские продукты питания – злаки, сыр чеддер, шоколад и сливочное масло, – а также медицинское оборудование и продукция высокотехнологичного производства.

В обратную сторону – на британский рынок – без пошлин пойдут финики, жемчуг, текстиль и ряд металлов из стран Залива.

Помимо отмены пошлин ССАГПЗ взял на себя обязательства по свободному трансграничному потоку данных: британские финансовые и технологические компании получат право хранить и обрабатывать информацию за пределами региона.

Отдельные положения посвящены искусственному интеллекту, безбумажной торговле и возобновляемой энергетике. Предусмотрено и взаимное признание профессиональных квалификаций – инженеров, юристов, бухгалтеров, – а также упрощенные визовые процедуры для деловых поездок.