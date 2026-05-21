Израиль

Стрельба на границе Лода и Рамле. Один убитый, один в тяжелом состоянии

Криминал в арабском секторе
Убийства
время публикации: 21 мая 2026 г., 07:54 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 08:58
Стрельба в Лоде. Один убитый, один в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Около 07:30 в четверг, 21 мая, в службу скорой помощи МАДА поступило сообщение о стрельбе на границе Лода и Рамле, жертвами которой стали два человека.

Прибывшие на место медики были вынуждены констатировать факт смерти мужчины в возрасте около 40 лет.

Мужчина в возрасте около 50 лет с огнестрельными ранениями был доставлен в больницу "Шамир" в Беэр-Яакове. Его состояние оценивается как тяжелое и нестабильное.

Полиция уточняет, что был обстрелян автомобиль. По версии следствия, речь идет о последствиях длительной вражды между семьями.

Названо имя убитого: Али аш-Шамали.

С начала 2026 года в Израиле были убиты не менее 120 человек, из них 109 – в арабском секторе.

