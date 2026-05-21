С чего начинаются выборы. Экономический обзор за неделю

Министры ищут, что предъявить электорату, а Верховный суд меняет баланс сил между потребителями и корпорациями.

Публикацию подготовил экономический обозреватель Newsru.co.il Михаил Шафранов.

С чего начинаются выборы

Министру транспорта Мири Регев очень хотелось перед выборами принести избирателям благую весть в виде снижения цен на авиабилеты, но открытию базы лоукостера Wizz Air помешала война. Видимо поэтому в минтрансе решили дать старт предвыборной кампании с церемонии открытия Восточной железнодорожной ветки.

С точки зрения национальной инфраструктуры открытие транспортного коридора север-юг, не проходящего через бутылочное горлышко Тель-Авива, станет событием гораздо более важным, хотя и менее эффектным для электората. Писать в будущем времени приходится потому, что на самом деле между церемонией и реальным пуском ветки пройдет от года до полутора.

Церемония в Тайбэ с участием Регев и премьер-министра Биньямина Нетаниягу прошла до завершения строительства нескольких станций, до завершения работ по электрификации ветки, и до ходовых испытаний.

В министерстве финансов, с учетом того, что готовить бюджет 2027 года до выборов бессмысленно, предвыборный период решили открыть публикацией пятилетнего плана реформ. Среди входящих в план инициатив – сокращение пенсионных льгот, отмена освобождения НДС для Эйлата, повышение пенсионного возраста до 70 лет, отмена освобождения от НДС на овощи и фрукты, ввод налога на километраж для электромобилей и т.д.

Очевидно, что публикация столь непопулярных мер за считанные месяцы до выборов не была согласована с министром финансов Бецалелем Смотричем, спешно выступившим с заявлением, что ничего подобного его ведомство не планирует.

В целом с предвыборной кампанией лидеру "Ционут Датит" не позавидуешь. Его ставка на молочную реформу не сыграла, повышение лимита на безналоговый частный импорт вот-вот снова отменит Кнессет, а противоборство с ЦАХАЛом по поводу оборонного бюджета не самый "продаваемый" материал на выборах. Из утешительных новостей – разве что окончательное снятие с повестки дня проекта субсидирования ипотек, продвигавшееся экономическим советником правительства профессором Ави Симхоном вопреки всему руководству минфина.

Новые границы представительских исков

За двадцать лет, прошедших с принятия Кнессетом Закона о представительских исках, этот инструмент стал рутинным явлением израильской правовой жизни, принося немало пользы. Именно представительские иски позволяют рядовому потребителю противостоять корпорации, у которой на порядок больше ресурсов. Без этого механизма большинство нарушений прав потребителей попросту не имело бы экономически оправданного способа оспаривания.

Только на этой неделе было завершено урегулирование представительского иска против страховой компании "Харэль", которой придется потратить несколько миллионов шекелей в качестве компенсации за нарушавшие закон спам-рассылки, и предоставить бесплатную туристическую страховку десяткам тысяч клиентов. Теоретически любой получатель спам-рассылки может пойти в суд по мелким искам, и если бы все получатели воспользовались этой возможностью, "Харэлю" пришлось бы заплатить гораздо больше. Однако на практике именно представительский иск позволяет наказать корпорацию гораздо эффективнее, и сделать так, чтобы нарушение было ей невыгодно.

Тем не менее, двадцать лет практического применения закона показали, что у этой медали есть и оборотная сторона, которая в последние годы стала все заметнее. До недавнего времени суды последовательно придерживались "доктрины сдержанности" в части взыскания судебных расходов с проигравших заявителей, опасаясь создать "охлаждающий эффект" и отпугнуть граждан от использования предоставленного законом инструмента.

Сложившийся расклад, при котором истец несет практически нулевые финансовые риски в случае проигрыша, предсказуемо привел в итоге к злоупотреблению инструментом.

В среднем в Израиле в последние годы подается около 2000 представительских исков, в 2023 году было подано около 2800 исков. Согласно отчету межведомственной рабочей группы министерства юстиции, лишь 22% завершенных представительских производств за 2016-2021 годы принесли реальную пользу группе истцов. 78% исков закончились для потребителей ничем, однако создали значительную нагрузку на судебную систему.

Отдельные адвокаты превратили этот механизм в отрасль: рекордсмен Мухаммад Сафури подал 2745 ходатайств на общую сумму около 5 миллиардов шекелей – преимущественно по закону о доступности торговых точек для людей с ограниченными возможностями. Такая нагрузка ложится прежде всего на малый бизнес, которому нередко проще урегулировать явно несостоятельный иск, чем тратить ресурсы на судебную защиту.

Однако в последние месяцы в судебных постановлениях наметился отчетливый сдвиг в сторону более сбалансированного подхода.

В августе 2025 года окружной суд Центрального округа в Лоде впервые отклонил представительский иск из-за того, что его подача финансировалась третьей стороной. Судья Иска Ротенберг констатировала, что присутствие финансирующей стороны с коммерческим интересом противоречит духу закона 2006 года. Сейчас апелляция на это решение рассматривается в Верховном суде.

В апреле 2026 года Верховный суд, рассматривавший апелляцию концерна Renault на размер взысканных с истца судебных расходов, формально отклонил ее. Тем не менее, двое из трех судей коллегии, Йехиэль Кашер и Рут Ронен, воспользовались случаем, чтобы зафиксировать принципиальную позицию: настало время рассматривать возложение существенно более высоких расходов на инициаторов исков, ходатайство которых было отклонено или аннулировано.

Судья Ронен перечислила конкретные ситуации, допускающие ужесточение: тематические области с обилием пустых исков, "клонированные" иски с минимальной инвестицией, иски без минимальной фактической или правовой базы. Судья Гроскопф остался в меньшинстве, настаивая на сохранении прежней "доктрины сдержанности".

Наконец, в мае 2026 года был обнародован вердикт судьи Верховного суда Яэль Вильнер, отказавшейся приостановить взыскание миллиона шекелей судебных расходов с четырех жителей Хайфы, проигравших представительский иск против нефтехимических предприятий Хайфского залива. Миллион шекелей судебных издержек с частных лиц сам по себе являлся прецедентом, а отказ заморозить выплату до рассмотрения апелляции – прецедент вдвойне.

В духе этой политики на минувшей неделе окружной суд Центрального округа отказался принять к рассмотрению представительский иск против торговой сети KSP и возложил на истицу 35 тысяч шекелей судебных расходов. Судья Кармит Бен-Элиэзер постановила, что, хотя ведение коллективного иска в коммерческих целях само по себе не является предосудительным, этот аргумент не может служить оправданием систематических действий, единственная цель которых – целенаправленный поиск ничтожных нарушений исключительно ради подачи коллективного иска, сопряженного с высокими издержками для ответчика и суда и заведомо не способного принести реальной пользы никому, кроме ожидаемого вознаграждения и гонорара для заявительницы и её представителя.

Фактически за несколько месяцев ряд постановлений Верховного суда и окружного суда Центрального округа обозначил контуры новой политики, дающей бизнесу определенную защиту от злоупотребления механизмом представительских исков и показывающей, что "доктрина сдержанности" не должна быть абсолютной. В то же время нет сомнений, что изменение политики сократит и количество оправданных исков из опасения, что финансовые затраты могут оказаться непомерными в случае проигрыша в суде.