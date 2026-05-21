21 мая 2026
Экономика

Испанский подрядчик отстранен от проекта электрификации железных дорог в Израиле

время публикации: 21 мая 2026 г., 08:54 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 08:57
Израильская железнодорожная компания ("Ракевет Исраэль") уведомила испанскую компанию SEMI о том, что в течение 14 дней прекращают все отношения с ней и отстраняют ее от всех проектов электрификации железнодорожных путей, в том числе – находящихся в стадии активного выполнения.

В "Ракевет Исраэль" заявили, что решение об отстранении принято в связи с систематическими нарушениями договора со стороны SEMI, которые та не устранила, невзирая на многочисленные предупреждения.

Одновременно объявлено о конфискации гарантийных залогов в десятки миллионов шекелей.

Напомним, что в марте 2026 года, "Ракевет Исраэль" объявила об изъятии у SEMI участков электрификации линии 431 и части Восточной железной дороги из-за задержек и невыполнения обязательств.

В ответ SEMI подала иск в Тель-Авивский окружной суд с требованием вернуть ей проект и наложить запрет на исполнение решения. SEMI утверждала, что именно "Ракевет Исраэль" нарушает закон и несёт ответственность за задержки вследствие непрофессионального управления, отсутствия взаимодействия, забастовок сотрудников, ухода руководителей и незамещения должности генерального директора, а также пандемии коронавируса и военных операций, проводившихся в Израиле на протяжении последнего десятилетия.

В начале этой недели суд отклонил ходатайство SEMI. Судья Тамар Снунит-Порер указала, что компания должна была знать о наличии в контракте положения, лишающего ее права обращаться за судебной защитой.

Суд также обратил внимание на показания руководителя проекта со стороны SEMI, данные уже после его увольнения (он был отстранен от должности за недостоверную отчетность о сбое в системе электрификации).

Проект электрификации израильских железных дорог стоимостью около 12 млрд шекелей страдает от многолетних задержек. Первоначально его планировалось завершить в 2021 году, однако официальный срок сдачи перенесён на март 2027-го. На сегодняшний день электрифицировано около 75% сети.

