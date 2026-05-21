Intuit увольняет 3000 сотрудников по всему миру, включая Израиль

время публикации: 21 мая 2026 г., 07:20 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 07:22
Miriam Alster/FLASH90

Гигант программного обеспечения Intuit уволил в среду, 20 мая, около 17% своих сотрудников по всему миру - около 3000 человек, сообщает Reuters.

Сокращения затронули и израильский центр НИОКР компании в Петах-Тикве, где работают около 500 сотрудников.

Точное число уволенных в Израиле пока не установлено, однако, по имеющимся данным, речь идет о количестве от нескольких десятках человек до 200 человек.

Израильский центр разработки Intuit сформирован на основе ряда поглощений, осуществленных компанией в стране начиная с 2014 года, и специализируется преимущественно на информационной безопасности и кибербезопасности.

Помимо этого, в Израиле действует подразделение IDX, занимающееся разработкой платформы для безопасной интеграции продуктов Intuit с внешними организациями.

В компании аргументируют увольнения снижением операционной сложности за счет упрощения организационной структуры и концентрацией усилий на развитии направления ИИ.

Напомним, что накануне корпорация Meta уволила около 8000 работников по всему миру, включая около 90 сотрудников в Израиле.

