Опубликован ежегодный отчет госконтролера в сфере экономики и образования

Государственный контролер Матаньягу Энгельман опубликовал 21 октября ежегодный отчет в сферах экономики и образования. Документ охватывает шесть ключевых тем: аспекты государственной политики в области импорта; обеспечение продовольственной безопасности Израиля в чрезвычайных ситуациях; налогообложение недвижимости и развитие информационной инфраструктуры рынка недвижимости; оценка экономической целесообразности транспортных проектов; развитие и продвижение общественного транспорта в Хайфе и пригородах (контрольный аудит); качество преподавания в учреждениях высшего образования.

Импорт в Израиль: основные выводы отчета о действиях правительства

В 2023 году объем импорта в Израиль составил около 90 млрд. долларов, что эквивалентно 26,9% ВВП – почти вдвое меньше среднего показателя стран ОЭСР (51,9%). Основные категории импорта – сырье (43%), потребительские товары (25%), инвестиционные товары (16%) и энергоносители (12%). Несмотря на значительный рост онлайн-импорта (в 3 раза с 2020 года), снижение цен для потребителей практически не наблюдается из-за высокой рыночной концентрации и доминирования крупных поставщиков.

В последние годы правительство запустило три крупных реформы с целью упростить импорт, сократить бюрократию и снизить цены. Однако аудит выявил: реформы реализованы частично, многие процедуры остаются неясными для импортеров, а кадровый дефицит в органах контроля в подразделениях Министерства экономики и промышленности Израиля, отвечающих за надзор за импортом и стандартизацию превышает 50%. В результате потенциал реформ по снижению стоимости жизни и повышению конкуренции пока не реализован.

Государственный контролер Матаньягу Энгельман отметил: "Открытие израильского рынка для конкуренции имеет ключевое значение в борьбе с ростом стоимости жизни. Правительства инициировали реформы, но они сопровождались серьезными недостатками. Проверки, проведенные с июня 2023 по июнь 2024 года, показали, что 57% товаров не соответствуют официальным стандартам. Снижение стоимости жизни в Израиле жизненно важно, и реформа "Что хорошо для Европы – хорошо для Израиля" – правильный шаг в этом направлении. Министры экономики и здравоохранения должны устранить выявленные недостатки в данном отчете и рассмотреть возможность расширения реформы на другие страны, включая США."

Обеспечение продовольственной безопасности Израиля в ЧС

Госконтролер отметил, что в Израиле до сих пор не создана централизованная государственная структура, ответственная за продовольственную безопасность в условиях ЧС. В отличие от таких стран, как Япония, Сингапур, Швейцария и Великобритания, где существуют специальные органы и законодательные механизмы в этой сфере, в Израиле ответственность размыта между несколькими ведомствами – главным образом министерством сельского хозяйства и министерством экономики. Такое распределение полномочий приводит к отсутствию координации и снижает уровень готовности страны к кризисам.

Запасы продовольствия на случай войны, включая пшеницу и корма для животных, хранятся в неудовлетворительных условиях: часть пшеницы заражена вредителями и мусором, а по кормам выявлен острый дефицит ключевых компонентов. Министерство сельского хозяйства не располагает полной информацией о состоянии и пригодности резервов.

Министерство экономики, отвечающее за хранение базовых продуктов и готовность предприятий пищевой промышленности, также не выполнило свои обязанности в полном объеме: не заключены все необходимые контракты с поставщиками, в некоторых категориях продуктов выявлен дефицит, а предприятия, отнесенные к категории жизненно важных, оказались лишь частично готовы к работе во время кризиса.

Госконтролер подчеркнул: "Израиль нуждается в четкой, единой национальной стратегии продовольственной безопасности. Министерству сельского хозяйства совместно с Советом национальной безопасности, министерствами экономики, здравоохранения и финансов следует завершить подготовку национального плана и представить его на утверждение правительства".

Налогообложение недвижимости и информационная инфраструктура

В отчете отмечено, что по состоянию на 2024 год задолженность по налогам на недвижимость (налог на прирост стоимости, налог на покупку и налог на имущество) составила 18,5 млрд шекелей, однако есть сомнения в достоверности этих данных: информационные системы Налогового управления не обеспечивают полную прозрачность и не позволяют разделить задолженности по типам налогов или срокам их возникновения. Между отчетами Министерства финансов и данными управления существуют многомиллиардные расхождения.

Особое внимание госконтролер уделил проблемам в базе данных о недвижимости. Более 900000 квартир – почти половина всех, зарегистрированных в Табу (регистрационный учет недвижимости) – отсутствуют в государственном реестре недвижимости, управляемом Налоговым управлением. Кроме того, сотни тысяч записей содержат ошибки – в годе постройки, количестве этажей и площади. Эти неточности влияют на расчет индекса цен на жилье, поскольку данные о скидках и акциях застройщиков не учитываются вовремя, а информация о старых квартирах с бомбоубежищами (мамад) до сих пор не включена в формулы.

Также выявлено отсутствие согласованности между двумя государственными порталами: реестром недвижимости Налогового управления и государственным сайтом недвижимости, управляемым картографическим управлением (МАПИ). Различия в данных между ними вводят граждан в заблуждение.

Госконтролер рекомендует канцелярии премьер-министра определить единый уполномоченный орган, ответственный за создание национальной информационной инфраструктуры по недвижимости, объединяющей данные из разных государственных источников и обеспечивающей точность, прозрачность и доступность информации для граждан и органов власти.

Качество преподавания в учреждениях высшего образования

Отчет о качестве академического преподавания в израильских вузах, финансируемых государством, охватывает 8 университетов и 20 академических колледжей. Проверка показала, что, несмотря на то что около 40% бюджета системы высшего образования направляется на преподавание, критерии распределения средств не связаны с реальным качеством обучения. В отличие от финансирования научных исследований, основанного на объективных показателях, преподавание оценивается формально и без привязки к результатам. С 2020 года Совет по высшему образованию (МАЛАГ) и Комиссия по планированию и бюджету (ВАТАТ) прекратили требовать отчеты об исполнении модели качества преподавания, и фактически сегодня нет актуальных данных о ее эффективности.

Аудит также выявил системные проблемы: около 41% преподавателей не проходили обучение методике преподавания в последние два года, треть – не участвовали в курсах Центров педагогического развития. Лишь немногие вузы внедряют постоянные программы повышения квалификации, а в решениях о продвижении преподавателей приоритет отдается научным публикациям, а не качеству обучения. Почти 70% преподавателей колледжей и более половины президентов вузов признали, что исследовательская деятельность важнее педагогической. При этом лишь 0,5% гибкого бюджета ВАТАТ (107 млн шекелей из 23 млрд) было выделено на развитие преподавания, из которых треть даже не использована.

Энгельман подчеркнул необходимость коренного изменения подхода: государству и вузам следует рассматривать преподавание как стратегическую задачу не менее важную, чем исследования. Он рекомендовал увеличить финансирование Центров педагогического развития, внедрить долгосрочные программы профессиональной подготовки преподавателей, создать централизованный орган при МАЛАГ, отвечающий за качество преподавания, и закрепить его значимость при продвижении по службе. Только так, по словам госконтролера, можно будет обеспечить современное и эффективное высшее образование, отвечающее потребностям студентов и рынка труда XXI века.