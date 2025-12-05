Достигнут компромисс по оборонному бюджету
время публикации: 05 декабря 2025 г., 07:15 | последнее обновление: 05 декабря 2025 г., 07:15
Министерства финансов и обороны сообщили о достижении компромисса по оборонному бюджету на 2026 год, который позволит продолжить процесс утверждения закона о госбюджете.
Минфин исходил из бюджета в 90 миллиардов шекелей, министерство обороны требовало 140 миллиардов. В итоге было согласовано, что оборонный бюджет составит 112 миллиардов шекелей.
Также сообщается, что в ходе ночных переговоров были достигнуты согласования по бюджетам министерств просвещения, строительства, социального обеспечения, туризма, экономики, Негева и Галилеи, религий, социального равенства и регионального сотрудничества.